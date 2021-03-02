Milletvekili Çakır’dan Ticaret Bakanı Pekcan’a ziyaret

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı ziyaret etti.

Milletvekili Burhan Çakır ziyaretiyle ilgili olarak, Erzincan Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımcıların özlemle beklediği Avrupa ile Çin arasındaki ticaret rotası üzerinde bulunan Erzincan için tüm gümrük rejimlerinin uygulanabileceği ve tüm yetkilere haiz A sınıfı bir Gümrük Müdürlüğü kurulması talebinde bulunduğunu söyledi.

Milletvekili Çakır, ziyaretinde yakın ilgisinden dolayı Bakan Pekcan’a teşekkür etti.

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