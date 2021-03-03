Rektör Levent: “Üniversitemiz öğrenci sayısında bu yıl yüzde 95 oranında doluluğa ulaştı”

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bu sene üniversitenin öğrenci sayısında yüzde 95 doluluk oranına ulaştığını belirtti.

Üniversitenin Yalnızbağ Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin temelleri 2006 yılına dayanıyor. Daha önce MEB’e dayalı bir eğitim birimiydi. Sonra Atatürk Üniversitesine bağlandı. 2006 mart ayı içerisinde ise 5461 kanunu ile Erzincan Üniversitemiz kuruldu. 2018 yılında ise üniversitemizin ismi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi oldu. 2006 yılından bu yana üniversitemiz her alanda büyüme hızını artırdı.” dedi.

Üniversitenin öğrenci sayısında bu yıl yüzde 95 oranında bir doluluk başarısı yakaladığını kaydeden Prof. Dr. Akın Levent, öğrenci sayısından daha çok öğrenci kalitesine önem verdiklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, üniversite de gerçekleşen fiziki alt yapı çalışmaları, yapımı tamamlanan ve devam eden projeler, pandemi sürecinde üniversitenin yapmış olduğu çalışmalar ve bünyesinde yeni kurulan birimler hakkında bilgi vererek konuşmasını tamamladı.

Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük katıldı.

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