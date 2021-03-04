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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da çay ocaklarında yoğunluk

İHA

Erzincan’da çay ocaklarında yoğunluk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz hafta başında kabine toplantısı ardından açıkladığı normalleşme planı, esnafın yüzünü güldürürken, vatandaşlarda sıcak havanın etkisiyle çay ocaklarına koştular.
Orta riskli grupta yer alan Erzincan’da da restoran, kafe ve kıraathaneler hizmet vermeye başladı. Normalleşme adımında çok uzun süredir kepenk indirmiş olan kıraathane esnafı sevindi.
Korona virüsle mücadelede yaklaşık 1 yılı geride bırakan Türkiye’de 1 Mart itibariyle normalleşme adımları atıldı. Vaka sayılarına göre dört gruba ayrılan 81 ilde, risk durumuna göre uygulamalar güncellendi. Erzincan’da yeniden siftah eden kıraathane işletmecileri müşterisi ile kavuşmanın heyecanını yaşadı.
Geçtiğimiz Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehirlerdeki vaka sayılarına göre kısıtlamaların kalkacağını duyurdu. İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak dört gruba ayrıldı. Erzincan’da orta riskli kategoride bazı kısıtlamaların kalktığı iller arasında yer aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan lokanta, kıraathane ve kafeler yeniden açıldı. Aylar sonra dükkanlarına gelen müşterileriyle buluşmanın heyecanını yaşarken adeta boyu bayram havası esti.
Kıraathane ve çay ocağı işletmecileri, “Pandemi en çok bizi vurdu. Uzun zamandır tamamen kapalı durumdayız. Bu süreç bizi çok sarstı, ne yapacağımızı şaşırır hale gelmiştik.. Bu karar bizi çok sevindirdi. İnşallah bu şekilde devam eder, bir daha o günlere dönmeyiz” dedi.
Kıraathaneye çay içmeye gelen vatandaşlar ise , “Vallahi bu ortamı çok özledik. Çay içsen de içmesen de şurada arkadaşlarla oturmak insanı çok rahatlatıyor. Haberi alınca sabah koşar ayak buraya geldik. Bir bardak sıcak çay yudumlamak bile ne kadar önemli nimetmiş bu şekilde anladık. İnşallah tekrar kapanmaz, bu beladan da kurtuluruz” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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