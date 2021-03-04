Erzincan Haymeana Anaokulu'nda eTwinning projesinin tanıtımı yapıldı

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Haymeana Anaokulu'nda; eTwinning Kitapların Dünyasına Yolculuk projesinin tanıtımı yapıldı. Öğrencilerin kitaplara karşı ilgilerinin artırılması ve çocuklar vasıtasıyla velilere de okuma alışkanlığı kazandırılmasının amaçlandığı projenin Romanya, İtalya, Portekiz, BosnaHersek ülkelerinden ortakları bulunuyor. Ayrıca Anaokulu Öğretmeni Mine Uluçay tarafından “Doğa İçin Dönüştürüyorum” projesi kapsamında minik öğrencilere atık malzemeleri dönüştürerek yaşadıkları yerin özelliklerini temsil eden ürünler hazırlatıldı. Hazırlanan ürünler fotoğraflanarak ekitap haline getirildi.

Düzenlenen programa katılan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, Erzincan Valiliği tarafından temin edilen kitapları öğrencilere hediye etti.

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