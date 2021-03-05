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Bu sözler reklam yasağı: “Vekaletnameyi aldık, artık karşı taraf düşünsün”, “Tatile de gidilir, tatilde de çalışılır”

İHA

Bu sözler reklam yasağı: “Vekaletnameyi aldık, artık karşı taraf düşünsün”, “Tatile de gidilir, tatilde de çalışılır”

Erzincan Barosu, reklam yasağı hatırlatmasında bulunarak avukatların sosyal medya hesaplarında yaptıkları ve yasaya aykırı olduğu iddia edilen paylaşımlardan ve davranışlardan uzak durmaları gerektiği belirtildi.
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, medya organları ve sosyal medya araçlarının kullanılması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında yeni bir duyuru yayımladı.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Avukatlık Meslek Kuralları Yönetmeliği kapsamında avukatların reklam olarak adlandırılabilecek davranış, açıklama, tanıtım yapmaları yasaklanmış durumda.
TBB'nin bu yönetmeliği de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 55. maddesinin verdiği yetkiye dayanıyor.
55. maddede "Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır" ifadesi yer alıyor. Ancak gerek çok sayıda hukuk fakültesinin açılmasının ardından artan avukat sayısıyla rekabet ortamının kızışması gerekse sosyal medya kullanımının yaygınlaşması bu kurala dair tartışmaları artırdı.
Avukatların hem sosyal medyalarında hem de kişisel internet sitelerinde kimi zaman yaptıkları paylaşımları reklam olarak nitelendiren meslektaşlarından eleştiriler geliyor.
Bu konuda gelen şikayetlerden dolayı zaman zaman barolar da bünyelerindeki kayıtlı avukatlara yönelik reklam yasağına uyulması yönünde uyarılarda bulunuyor.
Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk konuya ilişkin yeni bir duyuru yayımladı.
"Medya organları ve sosyal medya araçlarının kullanılması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında" başlığıyla yayımlanan duyuruda dikkat çeken ifadeler yer aldı.
Duyuruda bazı avukatların sosyal medya hesaplarında veya kamuya açık platformlardan gerçekleştirdikleri paylaşımlarda takip ettikleri davalarla ilgili kendilerini ön plana çıkartan röportajlar verdikleri iddia edildi.
"Vekaletname aldık, artık karşı taraf düşünsün"
Devamında kimi avukatların adliyelerde veya ofislerinde ne kadar çok çalıştıklarına dair açıklamalar ve fotoğraflar paylaşarak, fotoğraf altlarına şu şekilde notlar paylaştıkları söylendi:
Hafta sonu çalışmaya devam
Gecenin bu saati halen bürodayız
Adliyede şu saatte nöbetteyiz
Tahliye kararı almanın mutluluğunu yaşıyoruz
Müvekkilin teşekkür hediyesi
Tatile de gidilir, tatilde de çalışılır
Vekaletnameyi aldık, artık karşı taraf düşünsün
Duyuruda kimi avukatların yaptıkları paylaşımlarda gün boyu yapılan işlerin neredeyse dökümünü yaptıkları iddia edilerek, yine bu paylaşımlarda üçüncü kişilerin bilgilerini de deşifre edebilecek ihlallerin de olabildiği öne sürüldü.
Kendini öven yorumları sildirmemek ihlal sayıldı
Bunun yanı sıra "Ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz", "Davanızı açın giderlerinizi biz karşılıyoruz" gibi çağrıların da yapıldığı öne sürülen duyuruda, kimi avukatların kendisini öven yorumları bildiği halde bunları kaldırmadığı da öne sürüldü.
"Örnekler gittikçe artıyor"
Duyuruda bu örneklerin gün geçtikçe arttığı öne sürülerek, "Bu ve benzeri paylaşımların 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 34. maddesi ile, TBB Meslek Kurallarının 3, 4, 5, 7, 8, 9, 37 ve 40. maddelerine, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin 8/b, c, e ve 11. maddelerine aykırılık teşkil ettiği tartışmasızdır. Meslektaşlarımıza yukarıda örneklerine yer verilen olumsuz tutum ve davranışlardan kaçınmaları, bu konuda daha dikkatli, titiz davranılarak, haksız rekabet yahut reklam niteliğinde paylaşım ve davranışlarda bulunulmaması ve bu tür paylaşımlara ve davranışlara mahal verilmemesi, mevcut paylaşımların ise ivedilikle kaldırılması hususunu hatırlatır, gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz" denildi.

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