Erzincan’da düve alım desteğine başvuruda bulunan 217 müracaattan 43’ü kabul edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da düve alım desteğine başvuruda bulunan 217 müracaattan 43’ü kabul edildi

İHA

Erzincan’da düve alım desteğine başvuruda bulunan 217 müracaattan 43’ü kabul edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan tarımsal destekleme kapsamında Erzincan’da düve alım desteğine başvuruda bulunan 217 müracaattan 43’ü kabul edildi.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Müracaatlar bakanlık tarafından oluşturulmuş olan sisteme tüm bilgileri ile birlikte kaydedilmiştir. Ortaya çıkan ve geçerli tüm müracaatları kapsayan 217 yetiştiricinin bulunduğu icmal Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Yetiştiricilerimiz; 1 Gerçek veya tüzel kişiliğe sahip olması, 2 Yaşı,
3 Kadın veya erkek yetiştirici olması, 4 Engelli durumunun olup olmaması, 5 İşletmesinin bulunduğu yerin nüfus yoğunluğu, 6Başvuru sahibinin işletme kayıtlılık durumu (yıl olarak), 7 Başvuru sahibinin hayvancılık konusundaki eğitim durumu, 8 Başvuru sahibinin hayvan varlığı, 9 Başvuru sahibinin yem bitkisi ekiliş alanı, 10 İşletmenin niteliği, 11 İşletmenin mülkiyet durumu, 12İşletmenin aktif veya pasif olma durumu, 13 Talep edilen hayvan ırkına göre bilgileri bakımından bakanlık tarafından oluşturulan sistem üzerinden değerlendirilerek her bir yetiştirici yukarıdaki kriterlere göre puanlandırılmıştır. Puanlandırma sonucunda Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili komisyonu tarafından; İllerin durumu ve proje bütçe imkânlarına göre yapılan değerlendirmede Erzincan’da 43 yetiştiricinin bu desteklemeden faydalanmasını uygun bulunmuş, onaylamış ve il müdürlüğüne onaylanan liste göndermiştir. Onaylanarak gönderilen yetiştirici isimlerinin yer aldığı (icmal4) listesinde yer alan yetiştiriciler mevzuat gereği gerekli bildirimler yapılmıştır. Müracaatı uygun görülerek onaylanan yetiştiricilerden mevzuat hükümlerine uygun alım yapmaları kaydıyla satın alım sonucu gerekli evraklarla il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları halinde desteklemeden faydalandırılacaklardır.
Gebe düve için hayvan başına üst limit fiyatı 14 bin TL’nin yüzde 40’ı 5 bin 600 TL, boş düve için hayvan başına üst limit fiyatı 8 bin TL’nin yüzde 40’ı 3 bin 200 TL. hibe desteklemesi yapacaktır. Erzincan’da Düve Alım Desteklemesi kapsamında 43 yetiştiricinin; 321 adet gebe düve, 98 adet boş düve alımı uygun görülmüştür.” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldılar
YEREL HABERLER Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldılar
Bu sözler reklam yasağı: “Vekaletnameyi aldık, artık karşı taraf düşünsün”, “Tatile de gidilir, tatilde de çalışılır”
YEREL HABERLER Bu sözler reklam yasağı: “Vekaletnameyi aldık, artık ...
Erzincan Haymeana Anaokulu'nda eTwinning projesinin tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan Haymeana Anaokulu'nda eTwinning projesinin ...
Erzincan’da Yeşilay Haftası’nda gençlere bağımlılık anlatıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da Yeşilay Haftası’nda gençlere bağımlılık ...
Erzincan’da çay ocaklarında yoğunluk
YEREL HABERLER Erzincan’da çay ocaklarında yoğunluk
Pandemiyle raylar yük trenlerine kaldı
YEREL HABERLER Pandemiyle raylar yük trenlerine kaldı
Bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yakan kız yardım eli bekliyor
YEREL HABERLER Bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini ...
Rektör Levent: “Üniversitemiz öğrenci sayısında bu yıl yüzde 95 oranında doluluğa ulaştı”
YEREL HABERLER Rektör Levent: “Üniversitemiz öğrenci sayısında bu ...
Kaymakam Çelik, jandarma ile beraber denetim yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik, jandarma ile beraber denetim yaptı