Muhtardan, engelli kardeşlere doğum günü sürprizi

Erzincan’da, Mimar Sinan Mahallesi muhtarı, mahallede yaşayan zihinsel engelli kardeşlerin doğum gününü sürpriz yaparak kutladı.

Erzincan merkez Mimar Sinan Mahallesi’nde ikamet eden Alacatlı ailesinin büyük oğlu 35 yaşındaki Fatih Alacatlı’nın doğum günü olması sebebiyle mahalle muhtarı Cemalettin Demirtaş, hayatında hiç doğum günü kutlamadığını öğrendi. Bunun üzerine örnek bir davranış göstererek mahallesinde annesi Necibe Alacatlı ve kardeşi Umut Alacatlı ile beraber yaşayan Fatih Alacatlı’nın doğum gününü sürpriz yaparak kutladı.

Anne Necibe Alacatlı ve çocukları bu davranıştan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek “Bizi unutmadığı için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.” dedi.

Muhtar Cemalettin Demirtaş ise mahallesinde yaşayan engellilere, çocuklara ve yaşlılara zaman zaman böyle faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Diğer çalışmalarımızın yanı sıra böyle engellileri, yaşlıları ve çocukları çok önemsiyoruz ve bunlar için çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri de engelli vatandaşlarımızı takip ederek böyle doğum günlerinde onları da mutlu edebilmek için yanlarında bulunuyoruz. Onların mutlu olmaları bizi de mutlu ediyor. Vicdanen böyle insanlara daha fazla değer vermek lazım, ilgilenmek lazım. Onlar ilgi istiyorlar değer istiyorlar. Bu gibi çalışmaların devamını getirmeye gayret edeceğiz. Ben her zaman mahallemin hizmetinde ve emrindeyim” dedi.

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