Baro Başkanı Aktürk: “Kadına şiddet insanlığa ihanettir”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Kadına şiddet insanlığa ihanettir” dedi.

Bugün yeryüzünde her üç kadından birinin şiddetin değişik biçimlerine maruz kalmakta olduğunu ifade eden Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadınlarımızın şiddet, cinsel taciz ve cinsel sömürünün hedefi olmaktan kurtarılması gerekmekte olup bu husus devletimizin asli görevlerindendir. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınlarımız önemli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.

Yeri geldiğinde cephede savaşmış, yeri geldiğinde cephe gerisinde savaşa destek olmuşlar, savaşın sona ermesinden sonra da ülkenin kalkınmasında en ön saflarda yerlerini almıştır. Nitekim 15 Temmuz gecesi kadınlarımızın gösterdiği cesaret, tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Kadınlar, anne olarak da son derece önemli bir konumda olup ailenin ve toplumun temel direkleridir.

Ülkemizin her anlamda çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için özellikle kadınlarımızın haklarının korunması, onlara değer verilmesi ve desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda son yıllarda kadınlarımızın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda daha çok yer alması için devletimiz de çalışmalarını sürdürmektedir. Eğitimli, kendine güvenen, kendi ayakları üzerinde duran kadınların yaşadığı bir toplum daima güçlü olur. Ancak ve ancak güçlü kadınların bulunduğu güçlü bir toplumla güçlü Türkiye’yi yaratabileceğimizi unutmamamız gerekir.

Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddet hiç bir gerekçe ile meşrulaştırılamaz. Kadına yönelik şiddete son vermek için kadın erkek birlikte mücadele vermelidir. Şiddete karşı sessiz kalmayacağız. Cesaret sizden, destek bizden diyoruz; Bir kadın; ilmal veya istismara uğradıysa, şiddet görüyorsa, fuhuşa ve pornografiye maruz kalıyorsa, dili, dini, ırkı, cinsiyeti sebebiyle ayrımcılığa uğruyorsa ve avukata veya devam eden bir davada avukata ihtiyacı varsa, hukuki yardım ve danışmanlık için 0545 446 1973 numaralı telefondan bize ulaşın.

Erzincan Barosu kadınların yanındadır. Gerek ülkemizde gerekse şehrimizde yaşayan kadınların, insanca yaşayabilmelerini sağlamak adına; bu güne dek yaptığımız gibi, bu günden sonra da tüm gücümüzle yılmadan çalışmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Sadece Erzincan'da değil, Türkiye’nin neresinde olursa olsun, toplumumuzu derinden sarsan kadına yönelik şiddet, istismar ve cinayetleri önlemek için çalışıyoruz, daha çok çalışacağız ve açılan davaların takipçisiyiz. Suçlunun ya da suçluların yargı önüne çıkarılıp en ağır cezayı almaları için var gücümüzle mücadele etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, yaşamımızın doğumdan ölüme kadar her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin ve toplumun temel taşı olan fedakâr kadınlarımızın; 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü gönülden tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

