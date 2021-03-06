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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tercan’da ‘Dinamik Denetim Süreci’

İHA

Tercan’da ‘Dinamik Denetim Süreci’

Erzincan’ın Tercan ilçesinde kontrollü normalleşme dönemi kapsamında denetimler gerçekleşti.
Tercan’da İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği kontrollü normalleşme döneminde "Dinamik Denetim Modeli” genelgesi doğrultusunda denetimler yapıldı.
Tercan Kaymakam Musa Kazım Çelik, başkanlığında yapılan denetimlerde korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Kaymakam Çelik, “Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen dinamik denetim modeli projesine yönelik ilçemiz merkezinde ve beldelerimizde hayatımızın her alanını kapsayacak şekilde denetimler yapıldı. İlçemiz merkezi, Mercan, Çadırkaya ve Kargın beldelerimizde şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, berberler, kıraathaneler, kahvehaneler, restoranlar, lokantalar, pazar yerleri, ticari taksiler ve taksi duraklarının denetimleri yapıldı. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanların sık sık denetimi yapılacak. Denetim ekipleri, tedbirlere uyulması konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütecek. Ayrıca, kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğunun vatandaşlarımıza hatırlatılması için anons ve duyurular yapılacak. Kamu görevlilerinin yanı sıra tüm sivil toplum kuruluşları ve başta esnaflarımız olmak üzere tüm işyeri sahiplerinden tedbirlere uymalarını bekliyoruz. Vakaların artması durumunda yeniden kısıtlama kararları gündeme gelecektir. Bu nedenle vatandaşlarımızdan tedbirlere eksiksiz olarak uymalarını istiyoruz. Hepimizin birbirinin sağlığından sorumlu olduğu bu dönemde kendi tedbirimizi önce kendimiz almalıyız.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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