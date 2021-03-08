Erzincan’da 104'lük dede, 2. doz aşısını oldu

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Erzincan’da köyde yaşayan 104 yaşındaki Seyit Sultan Akaltun’a, eve giden sağlık ekipleri tarafından korona virüse karşı 2. doz Covid19 aşısı yapıldı.

Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulaması hızla devam ediyor. Covid19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi’ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor. Erzincan merkeze bağlı Günbağı Köyünde yaşayan 104 yaşındaki Seyit Sultan Akaltun’a 2. doz Covid19 aşısı yapıldı. Aşı için alınan randevunun ardından Günbağı köyünde Akaltun’un evine giden sağlık ekibi, Akaltun’un genel sağlık durumlarını kontrol ederek 2. doz Covid19 aşısını gerçekleştirdi.

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