Rektör Levent, Sağlık Bilimleri Fakültesindeki kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutladı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Sağlık Bilimleri Fakültesini ziyaret ederek kadın akademik ve idari personelin “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutladı.

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Sağlık Bilimleri Fakültesini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fatih Ertugay’da hazır bulundu. Kutlama ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Akın Levent, kadınların hem sosyal hayatın hem de iş hayatının içerisindeki öneminden bahsederek kadınların pek çok alanda sağladığı başarı ile ülke kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Rektör Levent, “Hayatımızın her alanında sevgisi, hoşgörüsü, fedakârlığı ve üretkenliği ile var olan, yetiştirdiği evlatlar ve ürettiği değerler ile geleceğimizi şekillendiren kadınlarımıza şükranlarımı sunuyor; Üniversitemizin tüm kadın personeli, öğrencilerinin yanı sıra ülkemiz ve tüm dünya kadınlarının “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutluyorum.” dedi.

Kutlama ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Rektör Yardımcısı M. Fatih Ertugay kadın personele çiçek takdiminde bulundu.

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