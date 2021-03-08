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Erzincan’da girişimci kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı Kadın Kültür Merkezi açıldı Semiha Yıldırım: “Kadın kooperatiflerimiz tarımdan üretime, eğitimden enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor ve sayıları hızla artıyor”

İHA

Erzincan’da girişimci kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı Kadın Kültür Merkezi açıldı Semiha Yıldırım: “Kadın kooperatiflerimiz tarımdan üretime, eğitimden enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor ve sayıları hızla artıyor”

Erzincan’da son Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın katılımıyla Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi ve Kadın Kültür Merkezinin açılış ve tanıtım töreni gerçekleşti. Törende konuşan Semiha Yıldırım, “Kadın kooperatiflerimiz tarımdan üretime, eğitimden enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor ve sayıları hızla artıyor” dedi.
Törene katılım sağlayan Erzincanlı kadınlar salon girişinde 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle kırmızı karanfille karşılandı.
Başbağlar mahallesinde bulunan Bakır Evinde gerçekleşen etkinlik saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Programın açılış konuşmasını yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas’ın eşi Elif Makas, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadınlarımızın, özellikle ekonomik, sosyal ve kültürel alanda, şehrimizde daha etkin olmaları için önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Öncelikle bu anlamlı günde, bizleri yalnız bırakmayan, şehrimizi ilgilendiren her projede bizleri destekleyen Semiha Yıldırım hanımefendi başta olmak üzere tüm emektar kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün burada 2009 yılında Erzincan’ımızın şirin ilçesi Refahiye'de ilk nüvesini attığımız, merkezinde Kadın Konuk Evimizin olduğu, kadınımızın sosyalleşmesi, istihdama ve ev ekonomisine katkı sağlaması, bütün bunlardan öte Atatürk'ün de belirttiği üzere "Kadının bizatihi kendisi bir değerdir" gerçeğini fiiliyata geçirme hedefimizi, tüm Erzincan’ımıza ve ilçelerimize yaymak gayesiyle, ikinci bir başlangıç yapmak için bir araya geldik. 2009 yılında da bu projede bize hem kanaat önderliği yapmış hem de her türlü desteği vermiş Semiha Yıldırım hanımefendiye teşekkürü bir borç bilmekteyim.” dedi.
Erzincan için katma değeri yüksek bir projeye imza attıklarını ifade eden Makas, “Hem kadınlarımızın, kendilerinin yönettiği bir kooperatif kuruyoruz, hem de bu kooperatif marifetiyle, kendi el emeği, göz nuruyla üretmiş oldukları ürünleri ulusal düzeyde eticaret platformları vasıtasıyla pazarlayarak daha üst düzeyde gelir elde etmelerini amaçlıyoruz. Akabinde Erzincan Kadın Kooperatifi markasını oluşturarak ilimizin de tanıtımına katkıda bulunacağız. Böylelikle vilayetimizin kalkınması için belirlenen lokomotif sektörlerden biri olan turizm sektörüne de fayda sağlamış olacağız. Ailenin ve toplumun sağlıklı ve huzurlu bireylerden oluşmasında öncü olan ve hayatın her alanında mesuliyetlerini fazlasıyla yerine getiren tüm kadınlarımıza toplum olarak minnet borçluyuz. Bu itibarla bereketli topraklarımızda girişimci ruha sahip kadınlarımıza fırsatlar sunarak kadınların ekonomik anlamda özgürlüklerini kazanmalarını hedefliyoruz. Tabii, bizim burada muradımız sadece bu değil. Diğer bir muradımızda kadınımızı her alanda; sağlıktan güncel konulara, meslek edindirmeden, sanata; hukuki hak ve hürriyetlerinden kendisini savunmasına kadar her türlü seminer, bilgilendirme ve benzeri faaliyetlerle; konunun uzmanlarından özellikle “kadınca” dinleyebilmesini sağlayarak eğitmektir.” diye konuştu.
Törende kadınlara hitap eden 28. dönem TBMM Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ise, “Öncelikle hepimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun, hepiniz hoş geldiniz. Zordur kadın olmak bu hayatta, zor ama bir o kadar gurur vericidir kadın olmak. Çünkü kadın anadır. Çünkü kadın topraktır. Çünkü kadın vatandır, anavatandır. Anadolu'dur kadın olmak. Ve üretmektir devamlı, durmadan. Evinde, ailesinde, köyünde ya da şehirde üretmektir. Ve bilinenin aksine kadınların en büyük dostu, sırdaş, paydaşı ve yoldaşı yine kadınlardır. Bugün burada kadın emeğinin yenilenen yüzü, üreten kadınlarımızın birlikten kuvvet doğar mantığıyla harekete geçtikleri kadın kooperatifimizin değerli üyeleriyle birlikteyiz. Bugün burada geleneksel dayanışma anlayışından kaynaklanan "kermesçi kadın" algısını yıkıp üreten ve ürettiğiyle rekabet gücü elde eden güçlü kadınlarla birlikteyiz. Kadın kooperatiflerimiz tarımdan üretime, eğitimden enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor ve sayıları hızla artıyor. Ticaret Bakanlığımız ve hükümetimiz kadın kooperatiflerini destekleyecek projeleri hayata geçiriyor. Çünkü kadın kooperatiflerimiz ülke ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. Öyle sanıyorum ki kadın kooperatiflerimiz yakın zamanda üretimde ve hatta ihracatta kendilerine çok daha fazla yer ve imkân bulacaklar.
Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre geçtiğimiz yıl 41 ilimizde faaliyet gösteren 139 kadın kooperatifimize hibe desteği verildi. Bu yılda Şubat ayında tamamlanan başvurular neticesinde daha yüksek sayıda proje desteklenecek ve yeni hibeler verilecek. Kadın kooperatiflerimiz proje başına 150 bin TL'ye kadar desteklenecek. Bu da gösteriyor ki kadınlarımızın gücüne güç katan kooperatiflerimize hükümetimiz de var gücüyle destek oluyor. Kadın kooperatiflerimiz açısından çok önemli gördüğüm bir diğer hususta Kadın Kooperatiflerimizin hedefi meselesidir. Kadın Kooperatiflerimizin hedefi kısa vadede gelir kazanmaktan ziyade olmalıdır. Uzun vadede kadını ekonomi politikalarının, iş gücü piyasasının ve karar verme mekanizmalarının vazgeçilmez ve etkin bir parçası haline getirmek kooperatiflerin asıl hedefi olmalıdır. Sözlerime son verirken her zaman şahsım ve ailem adına üreten kadınlarımızın yanında olacağımızı ve elbette çok değerli bulduğum kadın kooperatiflerimizi destekleyeceğimizi belirtmek isterim. Bu vesileyle tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü kutlar, kadının üretimden kaynaklanan birlikteliğinin ve gücünün göstergesi kadın kooperatifimize başarılar dilerim.” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi ve Kadın Kültür Merkezinin açılış kurdelesi kesilerek Erzincanlı kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı bölüm davetliler tarafından gezildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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