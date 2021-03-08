DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Erzincan’ın yeni seçilen Ahıskalı Türk kadın muhtarlarını kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Erzincan’ın yeni seçilen Ahıskalı Türk kadın muhtarlarını kutladı

İHA

DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Erzincan’ın yeni seçilen Ahıskalı Türk kadın muhtarlarını kutladı

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Erzincan’ın yeni seçilen Ahıskalı Türk kadın muhtarlarını kutladı.
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Erzincan İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yeni kurulan mahallelere yapılan muhtarlık seçimlerinde kıyasıya mücadele ederek Mimar Sinan Mahallesine muhtar seçilen Gülmira Elisegil’i ve Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesine muhtar seçilen Feruza Latif’i muhtar seçilmeleri ve aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tebrik etti.
Ahıskalı Türk kadın muhtarları tebrik eden DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, “Gülmira ve Feruza hanımı yürekten tebrik ederim. Sizlerin muhtar seçilmenize çok sevindim. Çok şükür bu günleri gördük. Üç değerli Ahıskalı Türk kadınımızın muhtar seçilmesi Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yeni göç eden bir toplum olarak bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu, farklı bir coğrafya ve ülke olan Ukrayna’dan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile getirilen Ahıskalı Türklerin 5 yıl gibi kısa bir sürede anavatan Türkiye’ye ne denli adapte olduklarını, bağlılıklarını ve gelecekte de Türkiye için ne denli faydalı olabileceğimizi gösterdi. Allah yolunuzu, izinizi açık eylesin. İşlerinizde, milletimize hizmet yolundaki çalışmalarınızda başarılar dilerim. Sizinle gurur duyuyoruz. Ayrıca, sizleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürekten kutluyorum. Bundan sonra da sizleri daha büyük görevlerde görmek istiyoruz. Sizden beklentilerimiz büyüktür.” dedi.
Bundan önce, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ahıskalı Türk Elmira Elisegil, Yunus Emre Mahallesi muhtarı seçilerek Türkiye’nin ilk Ahıskalı Türk kadın muhtarı olmuştu.
DATÜB'ten yapılan açıklamada da, "DATÜB ailesi olarak, Ahıskalı Türk kadınlarımızı muhtar seçilmeleri ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürekten tebrik eder, ayrıca Yavuz Selim mahallesi muhtarı seçilen Süleyman Murad’a da milletimize hizmet yolunda başarılar diler, hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Oylarıyla Ahıskalı Türk muhtarlarımıza destek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ederiz." denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da girişimci kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı Kadın Kültür Merkezi açıldı Semiha Yıldırım: “Kadın kooperatiflerimiz tarımdan üretime, eğitimden enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor ve sayıları hızla artıyor”
YEREL HABERLER Erzincan’da girişimci kadınların el emeği göz nuru ...
Rektör Levent, Sağlık Bilimleri Fakültesindeki kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutladı
YEREL HABERLER Rektör Levent, Sağlık Bilimleri Fakültesindeki ...
Erzincan’da 104'lük dede, 2. doz aşısını oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da 104'lük dede, 2. doz aşısını oldu
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Annesiz kalan 7 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi
YEREL HABERLER Annesiz kalan 7 yavru köpeği başka bir anne köpek ...
Şireci’den FETÖ'cülerin ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptıkları çirkin saldırılara tepki
YEREL HABERLER Şireci’den FETÖ'cülerin ABD'de Cumhurbaşkanı ...
Tercan’da ‘Dinamik Denetim Süreci’
YEREL HABERLER Tercan’da ‘Dinamik Denetim Süreci’
Erzincan’da tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1724 çiftçiye 4 milyon 929 bin 700 TL ödendi
YEREL HABERLER Erzincan’da tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1724 ...
Baro Başkanı Aktürk: “Kadına şiddet insanlığa ihanettir”
YEREL HABERLER Baro Başkanı Aktürk: “Kadına şiddet insanlığa ...
81 il valiliğine haftalık tematik denetim genelgesi
YEREL HABERLER 81 il valiliğine haftalık tematik denetim genelgesi
Çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye ekiplerince çıkarılabildi
YEREL HABERLER Çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye ...
TDP’den vatandaşlara bilgilendirme
YEREL HABERLER TDP’den vatandaşlara bilgilendirme