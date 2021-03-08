DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Erzincan’ın yeni seçilen Ahıskalı Türk kadın muhtarlarını kutladı

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Erzincan’ın yeni seçilen Ahıskalı Türk kadın muhtarlarını kutladı.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Erzincan İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yeni kurulan mahallelere yapılan muhtarlık seçimlerinde kıyasıya mücadele ederek Mimar Sinan Mahallesine muhtar seçilen Gülmira Elisegil’i ve Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesine muhtar seçilen Feruza Latif’i muhtar seçilmeleri ve aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tebrik etti.

Ahıskalı Türk kadın muhtarları tebrik eden DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, “Gülmira ve Feruza hanımı yürekten tebrik ederim. Sizlerin muhtar seçilmenize çok sevindim. Çok şükür bu günleri gördük. Üç değerli Ahıskalı Türk kadınımızın muhtar seçilmesi Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yeni göç eden bir toplum olarak bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu, farklı bir coğrafya ve ülke olan Ukrayna’dan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile getirilen Ahıskalı Türklerin 5 yıl gibi kısa bir sürede anavatan Türkiye’ye ne denli adapte olduklarını, bağlılıklarını ve gelecekte de Türkiye için ne denli faydalı olabileceğimizi gösterdi. Allah yolunuzu, izinizi açık eylesin. İşlerinizde, milletimize hizmet yolundaki çalışmalarınızda başarılar dilerim. Sizinle gurur duyuyoruz. Ayrıca, sizleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürekten kutluyorum. Bundan sonra da sizleri daha büyük görevlerde görmek istiyoruz. Sizden beklentilerimiz büyüktür.” dedi.

Bundan önce, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ahıskalı Türk Elmira Elisegil, Yunus Emre Mahallesi muhtarı seçilerek Türkiye’nin ilk Ahıskalı Türk kadın muhtarı olmuştu.

DATÜB'ten yapılan açıklamada da, "DATÜB ailesi olarak, Ahıskalı Türk kadınlarımızı muhtar seçilmeleri ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürekten tebrik eder, ayrıca Yavuz Selim mahallesi muhtarı seçilen Süleyman Murad’a da milletimize hizmet yolunda başarılar diler, hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Oylarıyla Ahıskalı Türk muhtarlarımıza destek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ederiz." denildi.

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