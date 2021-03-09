Erzincan’da 27 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan’da kar yağışı sebebiyle 27 köy yolu ulaşıma kapalı.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çayırlı ilçesinde 3, Otlukbeli ilçesinde 1, Refahiye ilçesinde 3 ve Tercan ilçesinde 20 köy yolu olmak üzere toplamda 27 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Çalışmalar kapsamında toplamda bin 669 köy yoluna ulaşıma açıldı. Öte yandan İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 6 greyder, 3 kepçe, 3 bıçaklı kamyon ve 4 ekip ile kapalı köy yollarının açılması için yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Erzincan’ın yüksek rakımlı güzergâhlarında ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekmemesi için karayollarının karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların açık kalması için çaba sarf ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle olası trafik kazası meydana gelmemesi için Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sürücüleri gizli buza karşı uyarıyor.

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