Bahçe duvarını yıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da hafif ticari araçla çarpışan minibüs, bahçe duvarını yıktı. Bahçedeki kadın, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, merkez Yavuz Selim Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Can Cami Kavşağı'nda meydana geldi. 24 EH 775 plakalı minibüsle, 24 EK 994 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarını yıkarak içeri girdi. Bu sırada evinden dışarı çıkan kadın, duvarı yıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Evdeki güvenlik kameraları tarafından kaza ve kadının son anda kurtuluşu saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2021-03-09 12:10:32
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