Erzincan’da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında faaliyetler devam ediyor

Erzincan’da ''En İyi Narkotik Polisi: Anne'' projesi kapsamında annelere yönelik bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi Erzincan’da Kasım 2020 tarihinde hayata geçirilmiş olup, 2021 yılı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü personellerince 869 anne ve anne adayı olmak üzere toplam bin 315 kişiye ulaşılarak, uyuşturucu madde ve madde bağımlığının zararları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Başta anne ve anne adaylarına olmak üzere, Erzincan Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Narkonokta’ stanttı açılarak 145 anne ve anne adayı olmak üzere toplam 220 kişiye ulaşıldı.

Öte yandan ErzurumErzincan karayolu üzerinde kurulu bulunan uygulama noktasında da şehirlerarası yolculuk yapan 45 anne ve anne adayı olmak üzere toplam 80 kişiye “UYUMA” uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılarak el broşürleri ile “En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narko” logosu bulunan maske dağıtımı yapıldı.

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince, Cumhuriyet Meydanında açılan stantta, toplam 4500 “KADES Programı Kurulum ve Bilgilendirme” broşürü dağıtılıp, kamu kurum ve kuruluşlarına 55 adet “KADES” bilgilendirme afişi asıldı. Billboardlarda KADES afişi yayınlanıp, kadın personelimiz tarafından çalışan kadınlara yönelik yüz yüze 500 kadına KADES programı kurulum bilgilendirmesi yapıldı.

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