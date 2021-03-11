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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Anadolu Gönül Yolu 81 İl 81 Bayrak’ etkinliği

İHA

‘Anadolu Gönül Yolu 81 İl 81 Bayrak’ etkinliği

“Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” etkinliği kapsamında ay yıldızlı Türk Bayrağı Çanakkale’ye ulaştırılmak üzere Tunceli'den Erzincan’a geldi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” etkinliği düzenliyor. Etkinlik kapsamında Çanakkale'ye ülkenin her köşesinden gelen askerleri, şehitleri, gazileri temsilen 81 ilden 81 bayrağın Bakanlık bünyesindeki kuruluşlarda kalan gençler aracılığıyla Çanakkale Şehitliği'nde buluşması planlanıyor. 81 ilden 81 gencin gerçekleştireceği etkinlik kapsamında 18 Mart günü saat 15.15’te 7 bölgeden gelen bayraklar teslim alınıp, 7 bayrak tarihi alan içerisindeki 7 yerde göndere çekilecek.
Öte yandan Tunceli’den Erzincan’a getirilen Türk Bayrağı için Erzincan Valiliği önünde devir teslim töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Vali Mehmet Makas, “Tarihe sığmayan, hepimize gurur veren Çanakkale'yi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Gençlerimize Çanakkale ruhunu aşılamak, hepimizin öncelikli görevidir. Şanlı geçmişimiz, umut dolu istikbalimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza ve aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Tunceli ilinden Erzincan’a getirilen Türk bayrağı, 18 Mart günü Çanakkale Şehitler Abidesi’nde göndere çekilmek üzere Malatya’ya teslim edilecek.
Erzincan Valiliği önünde düzenlenen devir teslim törenine, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan ile Tunceli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Songül Acar ile bazı kurum müdürleri katıldı.

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