AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Kayser: “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın”

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Kayser mesajında; “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın’ bayrağımız ve onun istiklalini ebedileştiren bir manzume olan İstiklal Marşı, kuşku yok ki milletimizin ruhunu, tarihini ve ideallerini yansıtan hiçbir zaman ölmeyecek ve mütemadiyen yaşayacak olan mukaddes bir değerlerdir. İman, irfan, fazilet ve bilgi ile donatılmış karakterli, ahlaklı, kişilikli, vatanına, milletine ve dinine sahip çıkan dahası bunları yüceltmek için tüm imkânları seferber eden bir gençlik yetişiyor, bu bereketli topraklarda Akifler görevini yaptı ve gittiler. Bize düşen onlara dua etmek, davalarını takip etmektir. Başta vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en veciz ve en seçkin ifadesi olan İstiklal Marşı’nı bize hediye olarak sunan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

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