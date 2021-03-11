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Doğan: “İstiklal Marşı, olanaksızlıklar içinde verdiğimiz mücadeleden sonra yeniden şahlanışımızı anlatan eşsiz bir eserdir”

İHA

Doğan: “İstiklal Marşı, olanaksızlıklar içinde verdiğimiz mücadeleden sonra yeniden şahlanışımızı anlatan eşsiz bir eserdir”

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Doğan açıklamasında; “İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü kutlamanın onuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı; canla başla bir bütün olarak verilen onurlu bir mücadeledir.
Tarihin akışını değiştiren Kurtuluş Savaşı ulusal birlik ve beraberliğimizin en üst düzeye çıktığı büyük bir kahramanlık destanıdır. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı ile Kurtuluş Savaşımızı ölümsüzleştirmiştir. İstiklal Marşımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda “Milli Marş” olarak kabul edilmiştir. İstiklal Marşı bağımsızlığına düşkün Türk milletinin duygu ve düşüncelerini anlatmıştır. Mehmet Akif Ersoy’un, Türk ulusunun, yurt ve bayrak sevgisinin, özgür yaşama tutkusunun, haksızlıklara karşı duruşunun, ulusal birlik ve bütünlüğünün simgesi olarak yazdığı İstiklal Marşı, olanaksızlıklar içinde verdiğimiz mücadeleden sonra yeniden şahlanışımızı anlatan eşsiz bir eserdir. İstiklal Marşımızın TBMM tarafından ulusal marş olarak kabul edilişinin yıl dönümünde, başta Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını ve Kurutuluş Savaşımıza yürekli kalemiyle destek olan ve milletimize İstiklal Marşını armağan eden büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.

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