653 kişinin hayatını kaybettiği 1992 Erzincan depreminin yıldönümü

13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen ve 653 kişinin hayatını kaybettiği Erzincan depreminin yıldönümü dolayısıyla Vali Mehmet Makas, bir anma mesajı yayımladı.

Vali Makas, böyle bir afetin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak mesajında şu ifadelere yer verdi:

“653 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine ve binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan 13 Mart 1992 Erzincan depremi, şehrimizin 1939 depreminden sonra yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Depremde kaybettiklerimizi andığımız gün olan 13 Mart, aynı zamanda bizlerin deprem konusunda da çıkarmamız gereken dersleri tekrar hatırlamamız gereken en önemli tarihlerden biridir. İlimiz, ülkemizde depremlerin en çok görüldüğü Kuzey Anadolu Fay Hattında, 1. derece deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Deprem bölgesinde bulunan ilimizde, olası deprem felaketlerini en az hasarla atlatmak, deprem konusunda bilgilenmek ve deprem gerçeğine hazırlıklı olmakla mümkündür. Depremin hasarlarını; felaketten sonra sergilenen dayanışma ile değil, depremden önce alınacak tedbirler ile azaltılabileceğini unutmamak gerekir.

Hepimizin, geçmişteki acı tecrübeleri unutmadan, üzerine düşeni yerine getirmesi, yaşanan bu acılardan ders çıkartması gerekir. Bizler önlemlerimizi her an deprem olacakmış gibi almalı; oturduğumuz ve çalıştığımız binaların dayanıklılığından, evimizdeki ve işyerlerimizdeki eşyalarımızın olası bir felakete karşı can güvenliğimizi tehlikeye atacak bir konumda olmamasına kadar birçok tedbiri almamız gerekir.

Afetlere, özellikle de depreme karşı hazırlıklı bir toplum haline gelebilmek için 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmiş olup, tüm illerimizde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatılmıştır. Bu kapsamda ilimizde de Valiliğimiz İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımıza; afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında gerekli bilgilendirmeler “Afet Bilinci Eğitimi” ile verilmektedir. Bugüne kadar 12.843 kişiye bu eğitim verilmiş, yılsonuna kadar 156.963 kişiye bu eğitimin verilmesi planlanmıştır.

Ayrıca ilimizin afet risklerini belirleyecek, belirlediğimiz riskleri analiz edecek, böylece etkilerini görerek bu tehlikelerin vereceği zararları önlemek amacıyla neler yapılması, hangi eylemlerin uygulanması gerektiğini belirleyeceğimiz İl Risk Azaltma Planının (İRAP) birinci modülü tamamlanmış, diğer modüller üzerinde ki çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Şehrimizin İl Afet Müdahale Planı hazırlanmış olup, bu plan ile herhangi bir afet anında kimin ne yapacağı ve müdahalenin nasıl bir organizasyon içinde yapılacağı şimdiden belirlenmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 13 Mart Erzincan depreminin 29’ uncu yıldönümünde böyle bir acının ne ilimizde ne ülkemizde ne de dünyanın herhangi bir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.”

