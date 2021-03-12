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Baro Başkanı Aktürk: “Erzincan insanı, 1992 yılında ki deprem ile acıyı yeniden yaşamıştır”

İHA

Baro Başkanı Aktürk: “Erzincan insanı, 1992 yılında ki deprem ile acıyı yeniden yaşamıştır”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 13 Mart 1992 Erzincan Depreminin yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımlayarak, “Erzincan insanı, 1992 yılında ki deprem ile acıyı yeniden yaşamıştır” dedi.
Başkan Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Erzincanımız, 13 Mart 1992 tarihinde akşam saat 19.20’de büyüklüğü 6,8 olarak açıklanan deprem ile karşı karşıya kalmıştır.
1939 yılında tarihinin en büyük felaketini gören Erzincan insanı, 1992 yılında ki deprem ile bu acıyı yeniden yaşamıştır. Depremde; 653 vatandaşımız vefat etmiş, 3850 vatandaşımız ise enkaz altında kalarak yaralanmıştır. 4534 konut ve 954 işyeri ise yerle bir olmuştur. Fay hattı üzerinde olan şehrimiz, birçok kez yıkıcı depremlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu deprem, tarihimizdeki altıncı büyük depremdir. Şehrimizde yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, yüzlerce vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan 13 Mart Depremi’nin üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen; acılarımızın hala taze olduğunu ve yaşanan felaket neticesinde hayatını kaybedilenlerin hiçbir zaman unutulmadığını ifade etmek isterim. Böyle bir felaketin yıl dönümü; Türkiye’nin bir deprem ülkesi, şehrimizin bir deprem şehri olduğu ve olası depremlere karşı her an hazırlıklı olmamız açısından çok önemlidir.
13 Mart depremle yaşamayı öğrenebilmemiz için bize sorumluluklarımızı sürekli hatırlatan bir tarih olacaktır. Depremde meydana gelecek can ve mal kayıplarının en az seviyeye indirilmesi için, “Afet Öldürmez İhmal Öldürür” sözü gereğince bina yapan vatandaşlarımız ile denetim yapan kurum ve kuruluşlarımıza önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle yapılan binaların depreme dayanıklı olması için çalışmalar en üst seviyeye çıkartılmalıdır. Bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisi ile 13 Mart 1992 Erzincan Depreminin yıl dönümünde; hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, ailelerine ve Erzincanlı hemşerilerimize başsağlığı diliyoruz.”

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