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12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle Erzincan’da program düzenlendi

İHA

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle Erzincan’da program düzenlendi

Erzincan'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Sosyal Bilimler Lisesi tarafından program düzenlendi.
Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen program Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Programda konuşan Vali Mehmet Makas, “100’ncü yılında İstiklal Marşının kabulünü ve Akif’i anmak üzere bir aradayız. Manidar bir gün ve manidar bir zamanlama. İstiklal Marşı hakikaten her mısrasın da ve hatta her harfinde aziz milletimize mesajlar veren ama bir tarafından da aziz milletimizin kahramanlıklarını ve aziz milletimizin geçmişini anlatan bir marştır. Bu millet tarih sahnesinde var olduğundan beri hakka tapan, hakkın yanında yer alan, dolayısıyla batıla ve karanlığa karşı hakkı savunan, aydınlığı savunan bir millettir. Bakıldığı zaman çok öncelerde Orta Asya’da Kürşad’ı ile göstermiştir, Malazgirt’te Alparslan’ı ile göstermiştir, Yavuz’u ile Fatih’i ile Abdülhamit ile ve Atatürk’ü ile göstermiştir. Bugünde büyüklerimiz vasıtasıyla dünyanın beşten büyük olduğunu belirterek göstermeye devam ediyor. İstiklal Marşı’nda ‘garbın afakını’, ‘ulusun’ dediğimiz batının karanlık temsilcileri nasıl sardı ise, bugün güneyimizi sarmaya çalışıyorlar. Bizler İstiklal Marşı’nın her harfini her mısrasını içimize sindirerek, büyük üstadı Asımın neslinin mimarı Akif’i takip etmeye devam edeceğiz. Böylelikle bayrağımızı indirmeyeceğiz, ezanımızı da susturmayacağız. İstiklal Marşı’nı anladığımız müddetçe geçmişte yapılan hatalara düşmeyeceğiz ve bu millet bir daha İstiklal Marşı yazmayacak.” dedi.
Konuşmaların ardından Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından “Küfe” isimli menzume canlandırıldı ve ardından Mehmet Akif Ersoy’un “Bülbül” şiiri okunarak program devam etti.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Abdullah Arslan tarafından “Bir Şahsiyet abidesi Akif” konulu konferans verildi.
Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, vali yardımcıları, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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