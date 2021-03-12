Kar ve tipiden kapanan Mercan- Çat yolu ulaşıma açıldı

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Kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan MercanÇat yolu karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla bugün sabah saat 09.45 sıralarında Erzincan Erzurum illeri arasındaki Mercan Çat yolu ulaşıma kapandı. Tipinin dinmesinin ardından karayolları ekipleri bu güzergahta karla mücadele çalışmasına start verdi. Kardan kapanan yol akşam saat 17.30 gibi tekrardan ulaşıma açıldı.

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