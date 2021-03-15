Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan için kuvvetli fırtına uyarısında bulunularak vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan’da beklenen kuvvetli rüzgârın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer fırtına (6080 km/saat) ve kısa süreli tam fırtına (100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

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