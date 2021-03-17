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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Levent, Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi

İHA

Rektör Levent, Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, yüz yüze pratik eğitimlerine başlayan Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.
EBYÜ Tıp Fakültesi, Türkiye’de pratik eğitim vermeye başlayan ilk tıp fakültelerinden birisi oldu. Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin pandemi sürecinin başından beri devam ettiği yüz yüze eğitimlere dört ve beşinci sınıf öğrencileri de Covid19 aşılamalarının ardından 1 Mart itibariyle başladılar. Korona virüs salgını nedeniyle ilk döneminde online olarak teorik eğitimlerine devam eden fakülte, pratik eğitimlerine toplamda 200’e yakın öğrenci ile yüz yüze başlama kararı aldı. Bu kararın ardından fakülte öğrencilerinin dört, beş ve altıncı sınıflarına 2 doz Covid19 aşılamaları yapılarak pratik anlamda eğitim almaya başladılar. Rektör Prof. Dr. Akın Levent’de Tıp Fakültesini ziyaret ederek yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler ile bir araya geldi. Ziyarette fakülte Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da hazır bulundu.
Gerçekleşen ziyarette Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir müddet sohbet eden Rektör Levent, pandemi nedeniyle uzun süre ayrı kaldığı öğrencilerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Öğrencilerle bir müddet keyifli sohbet yaparak doktor adayları ile tek tek tanışıp hangi dalda doktor olmak istedikleri üzerine konuşmalar yaptı. Bu meslek üzerinde yüz yüze eğitime başlamasının çok önemli olduğunu vurguladı. Fakülte öğrencileri de yüz yüze eğitimin daha verimli olduğunu vurgulayarak alınan karardan dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Biz henüz üniversiteye gelmeden önce birçok ayrıntı düşünülüyordu. Hepimizin isimleri alınarak aşılarımız planlandı. Gelir gelmez aşılarımızı yaptırdık. Uzaktan eğitim gerçekten bizim açımızdan çok zordu ama yüz yüze eğitimin başlamasıyla oluşan açıkları hocalarımızın özverisi ile ve çabasıyla çok hızlı bir şekilde kapattık. Emeği geçen devlet büyüklerimize de teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştular.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı'da, “Ülkemizin ve dünyanın ilk defa karşı karşıya kaldığı ekstrem durumlarla yüz yüze kalmak zorunda kaldık. Bu süreçte Tıp Fakültesi öğrencilerinin pratik eğitimleri oldukça önemliydi. İlk zamanlarda teorik eğitimlerini tamamladıktan sonra en kısa zamanda, devlet büyüklerimizin takdiri ve YÖK’ün yol açtığı gibi yüz yüze eğitime başladık. Türkiye’de ki bu süreci doğru bir şekilde yöneten, öğrencilerimiz eğitimlerini tamamlamaya çalışan fakülteler arasında ilkler arasındayız. Yaklaşık 200 öğrencimiz tekrar gelip yüz yüze eğitime başladılar. Onlar da normalleşmenin bir parçası oldular. Bu süreçte tüm öğrencilerimiz aşılarını oldular. Covid19 için gerekli tedbirler alınarak bu eğitimi başlattık. İnşallah bundan sonra ki dönemlerde de bu tip hastalıklar bizlere tecrübe açısından önemli katkılar sağladı. Ülkede ve dünyada olduğu gibi ileride olabilecek pandemi koşullarına hazırlanarak ona göre kendimizi eğiterek ve evrilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.
Öğrenciler yüz yüze eğitimin başlamasını pasta keserek kutladı.

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