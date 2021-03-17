Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: “Çanakkale şehitleri asla unutulmayacak”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Çanakkale şehitleri asla unutulmayacak” dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Çanakkale zaferinin Birinci Dünya Savaşı’nda kahraman askerlerimizin, cihanı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Birinci Dünya Savaşı'nın en kritik aşamalarından biri olan Çanakkale Savaşında Türk milletinin binlerce şehit vererek elde ettiği zaferin, milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirdiğini belirten Başkan Tanoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Çanakkale'de başarıya ulaşan kolektif ruh göstermiştir ki, dünyada bu milletin var oluş iradesini kıracak hiçbir güç yoktur. Çanakkale'de ortaya konulan bu sarsılmaz vatan sevgisi, bu millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür. İnanıyorum ki o yüksek ruh, o millet olma şuuru, o vatan sevgisi bu topraklar üzerinde ebediyen var olacaktır.

Çanakkale Zaferinden bir iman ve ahlak destanıyla çıkan bu millet, en zor şartlarda bile, daima toparlanıp birlik olma kabiliyetine sahip olduğunu göstermiştir. Çanakkale Şehitleri asla unutulmayacak, Türk Milleti'nin kalbinde ebedi yaşayacaklardır. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, tüm imkânsızlıklara rağmen, büyük bir destan yazan, övgülerin en güzeline layık olan ve ' Çanakkale geçilmez' dedirten, Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları başta olmak üzere; Aziz Türk Milleti ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun”

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