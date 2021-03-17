Genç avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü! Barolardan tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü! Barolardan tepki

İHA

Genç avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü! Barolardan tepki

Haciz işlemi için gittiği evde silahla saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü. Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Daha ne kadar öleceğiz” dedi.
Aktürk, “İstanbul Barosuna kayıtlı meslektaşımız Avukat Ersin Arslan, görevini yaparken uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etti. Ailesinin, sevenlerinin ve hukuk camiasının başı sağ olsun” diye konuştu.
“Avukatlar, derdiniz ne olursa hukuksal açıdan başınız sıkıştığınızda başvurduğunuz insanlarız. Annemiz babamız, çoluğumuz çocuğumuz var, mutlu ve refah dolu gelecek beklentimiz var. Sizler gibi rızkımızın peşindeyiz.” diyen Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Ne yazık ki mesleğimizin mensuplarından da ekonomik sıkıntı çeken, icralık olanlarımız var ve o icralık olan avukatların evlerine, işyerlerine haciz memurlarıyla birlikte giden başka meslektaşlarımız var.
Yaşadıklarımız ne kadar acı olsa da, kimsenin yaşam hakkının elinden alınmaması gerektiğine inanan, insan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların hukukla, yargıyla çözülmesi gerektiğini savunan, bu nedenle her fırsatta “hukukun üstünlüğü” diye haykıran biz avukatlar, hep baktığımız davalarla özdeş tutulup, sanki davanın tarafıymışız gibi görüldük ve saldırıya uğradık, dövüldük, bıçaklandık, silahla vurulduk.
Bugün de Gebze’de öldürüldük. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde icra ekibiyle birlikte bir eve hacze giden İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Avukat Ersin Arslan, ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kalmıştır. Borçlu Y.Y. öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş etmiş, meslektaşımız kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir.
Acımız büyüktür. Hele ki henüz 27 yaşında olan genç meslektaşımız Avukat Ersin Arslan’ın, kendi dosyası olmamasına rağmen meslektaş dayanışması adına yetki belgesiyle gittiği haciz işleminde katledilmesi, acımızı tarifsiz bir mecraya sürüklemiştir. Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra söyledik. Avukat, yargı mekanizmasının sacayağıdır; Hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır dedik. Savunmanın kutsallığından bahisle, uygulama ve söylemlerle bu mesleğin mensuplarını hedef göstermeyin dedik. Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak dedik. Dinletemedik. Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz? Gebze’de hayatını kaybeden genç meslektaşımız Avukat Ersin Arslan’a, Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve üyesi olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı’nın şahsında tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, gözaltına alındığını öğrendiğimiz saldırganın hukuk çerçevesinde en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında müdahale talebinde bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz.” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: “Çanakkale şehitleri asla unutulmayacak”
YEREL HABERLER Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: “Çanakkale şehitleri ...
Erzincan’da kaldırım çalışmalarına yeniden başlandı
YEREL HABERLER Erzincan’da kaldırım çalışmalarına yeniden başlandı
Rektör Levent, Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Levent, Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir ...
Misafiri "Kapı tokmağı" sesinden tanıyorlar Kemaliye’de sadece bir demirci ustası tarafından üretilen kapı tokmakları motifleri ve sesleriyle bin yıllık bir tarihin kapısını aralıyor
YEREL HABERLER Misafiri "Kapı tokmağı" sesinden ...
“Terzibaba Külliyesi” inşaatında yeni sezon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER “Terzibaba Külliyesi” inşaatında yeni sezon ...
Tercan Canlı Hayvan Pazarı projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Tercan Canlı Hayvan Pazarı projesi hayata geçiyor
Sokak hayvanlarına mama dağıtımı devam ediyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına mama dağıtımı devam ediyor
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Valilik’ten yayla ve mera kullanımı genelgesi
YEREL HABERLER Valilik’ten yayla ve mera kullanımı genelgesi
Erzincan’da 2021 Şubat ayında 144 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da 2021 Şubat ayında 144 konut satıldı
Erzincan’da Günebakan köyü Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
YEREL HABERLER Erzincan’da Günebakan köyü Covid-19 tedbirleri ...
Polisin ‘dur’ ikazına uymayan araçtan nâkile uygun olmayan büyükbaş hayvanlar çıktı
YEREL HABERLER Polisin ‘dur’ ikazına uymayan araçtan nâkile uygun ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden otomobildeki 3 kişiye idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden otomobildeki 3 ...
24Erzincanspor Teknik Direktör Kızıltan’la yolları ayırdı
YEREL HABERLER 24Erzincanspor Teknik Direktör Kızıltan’la yolları ...