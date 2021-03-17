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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da aşevi projesi hayata geçiyor

İHA

Erzincan’da aşevi projesi hayata geçiyor

Erzincan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Türk Kızılay Erzincan Şube Başkanlığı arasında yapılan protokol ile İl genelinde ihtiyaçlı kişilere hizmet verecek aşevi projesi hayata geçirilecek.
Erzincan’da aşevinde pişirilen yemekler, ihtiyaç sahibi 300 kişinin her gün kapısına kadar götürülecek. Erzincan Valiliği SYDV Müdürü Remzi Sarıgöl ve Kızılay Erzincan Şube Başkanı Burak Mumcu arasında imzalanan protokolde; Aşevi hizmet binasının faaliyete geçeceği vakte kadar kurulan mobil aşevi hizmet verecek. Gerçekleşen protokolde tespit edilen, kendi evinde yemek yapamayan hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi 300 ailenin evine her gün iki öğün yemek dağıtımı yapılacak. Kızılay Koordinasyon Merkezi bahçesinde yapılacak yeni aşevi hizmet binası ile ileriki zamanlarda daha fazla ihtiyaçlı aileye ulaşılabileceği gibi; afet anında 10 bin kişiye aynı anda yemek dağıtımı da yapılabilecek. Erzincan Valisi Mehmet Makas, ise aşevinin hayırlı ve sürekli olması temennisinde bulundu.

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