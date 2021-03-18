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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da uygulamalı “Meyve Ağacı Budama” kursu verildi

İHA

Erzincan’da uygulamalı “Meyve Ağacı Budama” kursu verildi

Erzincan’da, meyve yetiştiren çiftçilere yönelik uygulamalı olarak “Meyve Ağacı Budama” kursu verildi.
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte 15 gün süren “Meyve Ağacı Budama” kursunun teorik eğitiminin ardından uygulamalı olarak budama eğitimi verildi. Erzincanlı 75 çiftçi, İki grup halinde pandemi kurallarına uygun olarak Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesindeki meyve ağaçları üzerinde, uygulamalı olarak pratik eğitimlerini alıp kursu tamamlayacak.
Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Meyve Bağ Bölümü Başkanı Dr. Salih Keskin ağaç budama işleminde önemli noktalara değinerek “Budamada işleminde birinci amacımız ağaçlarda sağlıksız olan dalları ortadan kaldırmaktır. İkincisi ağacımızı taç şeklinde yani iskeletini oluşturmak. Bir diğer konu ise ağacın içerisine güneş ve rüzgârın girmesini sağlamaktır.” dedi.
Ağaç budama kursuna katılan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ise, “İl Tarım Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Bahçe Kültürleri Enstitüsü ile ortaklaşa her yıl düzenlemiş olduğu kurslardan bu yıl özellikle budama eğitimine önem verdik. Çünkü ilimizi biliyorsunuz sebze ve meyve şehri olarak adlandırıyoruz bölgemizde. Meyvelerde de budama en önemli özelliklerden biridir. Şuan da ilimizde budama ile ilgili özellikle vatandaşlarımızda bir ihtiyaç hâsıl oldu. İnsanlarımız yaşlandıkça ve bahçelerine bakmakta zorlandıkça budama eğitimine ihtiyaç oldu. Aslında budama bu mevsimlerde ihtiyaç duyulan bir meslek. Çünkü herkes bu budama işlemini yapamayabilir. Bizim amacımız çiftçilerin ağaç budamasını öğrenmeleridir.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personellerinden Yüksek Ziraat Mühendisi Yusuf Bayındır’ın ağaç budama işlemini uygulamalı olarak göstermesi ve anlatımıyla kurs devam etti.

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