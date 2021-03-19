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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gıdanı Koru Kampanyasına Erzincan marketlerinden destek

İHA

Gıdanı Koru Kampanyasına Erzincan marketlerinden destek

FAOGıda ve Tarım Ortaklığı Programı (FTPP II) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından gerçekleştirilen “SEC Ülkelerinde Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılması” projesi kapsamında başlatılan Gıdanı Koru kampanyasına Erzincan'da bulunan marketlerden destek geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığımızın ülke genelinde başlattığı Gıdanı Koru kampanyası her geçen gün giderek büyüyor. Projeye kamu sektörü (bakanlıklar ve ilgili yayım daireleri), özel sektör (çiftçiler, perakendeciler gıda işletmeleri), sivil toplum (yerel STK'lar) ve tüketiciler destek veriyor.
Gıdanı Koru kampanyası gıda kaybı ve israfının azaltılmasındaki yararları ile ilgili tüketicinin bilgisinin arttırılması ve israfı önleyici davranışların benimsenerek, tüketicinin gıdayı tüketme alışkanlıklarında uzun soluklu değişim planlıyor.
Gıdanı Koru kampanyasına Erzincan'dan da yoğun destek gelmeye devam ediyor. Gerek ticari işletmeler gerekse tüketiciler kampanyayı desteklerken, israf edilen gıdanın korunması ve milli ekonomiye kazandırılması yönündeki çalışmalar da devam ediyor. Erzincan'da son olarak manav reyonu bulunan marketler de reyonlara yapıştırdıkları stickerlar ile kampanyaya destek verdiler. Kampanyanın son derece önemli olduğunu vurgulayan işletme yetkilileri özellikle manav reyonlarında yaşanan israfın önüne geçmek için ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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