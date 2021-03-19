TÜBİTAK 2204/A kategorisinde Erzincan Türkiye birincisi oldu.

TÜBİTAK 2204/A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında öğrenci başına düşen kabul sayısına göre Erzincan Türkiye 1.’si oldu. Erzincan, Erzurum bölge finalinde sergilenmeye hak kazanan 25 proje ile büyük bir başarı elde etti.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Bu büyük başarıda emekleri olan değerli idareci, öğretmen ve öğrencilerimize; ArGe birimimizin kıymetli çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz.” dedi.

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