Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem

Türkiye yağışlara teslim! Sağanak ve kar var

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ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kemah ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08.51'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Kemah

2021-03-20 09:05:46



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