Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem

ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kemah ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08.51'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Kemah
2021-03-20 09:05:46
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.