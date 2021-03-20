Erzincan Kemah’ta 4.3 büyüklüğünde deprem

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Erzincan’ın Kemah ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, saat 08.51'de merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 15.25 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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