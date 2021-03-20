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KUDAKA desteğiyle Refahiye turizme açılıyor

İHA

KUDAKA desteğiyle Refahiye turizme açılıyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında Refahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Refahiye’de Lavanta Bitkisi ile Balın Verimini ve Kalitesini Arttırma” projesi ile Refahiye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nın “Dumanlı İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezinin Turizm Potansiyeline Kazandırılması” isimli projesinin destek sözleşmeleri imzalandı.
“Refahiye’de Lavanta Bitkisi ile Balın Verimini ve Kalitesini Arttırma” isimli projede; tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde yer alan, adaptasyon yeteneği yüksek, soğuğa dayanıklı ve çok yıllık bitki olan lavantanın balın verimini ve kalitesini artırması planlanmaktadır. Proje kapsamında üreticilere verilecek eğitimlerle birlikte temin edilecek lavanta bitkileri belirlenen alanlara dikilerek hem bal kalitesinin yükseltilmesi sağlanacak hem de 150 dekar kıraç arazi tarıma kazandırılacaktır. Oluşturulacak lavanta bahçeleriyle ilçenin doğa turizmi potansiyelinin açığa çıkarılmasına katkı sunulacak.
2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edilen Dumanlı Yaylasında hali hazırdaki yatırımlara KUDAKA desteği ile izcilik kamp ve eğitim merkezi kurulması planlanmaktadır. Proje çerçevesinde yapılacak olan altyapı ve üstyapı iyileştirmeleri ile ülke genelinde ve uluslararası nitelikteki İzcilik Federasyonu kuruluşlarının her türlü eğitim ve benzer nitelikteki faaliyetleri için alternatif bir alan oluşturulacaktır. Söz konusu mekanların daha cazip hale getirilmesini ve bölgenin coğrafi konumu itibariyle doğal kaynaklarının ve doğal güzelliklerinin avantajlarının ön plana çıkarılarak etkinlik ve konaklama tercihinde ilk sıralarda yer almasına katkı sunulması amaçlanmakta. Her iki projeye yaklaşık 1,7 milyon TL tutarında ajans desteği sağlanması planlanmakta.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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