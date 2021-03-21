Karlı arazide kurda kaval dinletisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’da Munzur Dağının karlı yollarında trekking (doğa yürüyüşü) yapan vatandaşlar arazide tek başına dolaşan kurda denk geldi. Vatandaşları fark eden kurda kaval dinletisi yapıldı.

Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde temiz hava ve hafta sonunu fırsat bilen bir grup doğasever, Tatlısu Köyü istikametinden Munzur Dağlarının zirvesine doğru trekking yaptı. 1 metreyi bulan karlı yolları aşan doğaseverler, arazide yalnız başına dolaşan kurda denk geldiler. Belirli mesafeden kurdu takibe alarak görüntüleyen doğaseverler, daha sonra kaval dinletisinde bulundular.

Kavalın sesini duyan kurdun o anları kamerayla kaydedildi. Karlı arazide yükseklere doğru ilerleyen kurdun zaman zaman durup kaval sesini dinlediği gözlendi.

Kurt bir süre sonra arazide gözden kaybolarak yiyecek aramasına devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.