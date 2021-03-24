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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu

İHA

Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu

Erzincan’da sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağışlar öğleden sonra etkisini artırdı. Bazı bölgelere dolu yağdı.
Erzincan kent merkezinde gün boyu etkili olan sağanak öğleden sonra bazı bölgelerde dolu yağışı ile etkisini gösterdi. Meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar doluyla birlikte beyaza büründü. Ani yağış sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün 24 Mart 2021 tarih ve 23 nolu meteorolojik uyarısında, “Bugün bölgemiz genelinde akşam saatlerinden sonra hafifleyecek rüzgarın, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren tekrar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Erzincan ve Ardahan’da kuvvetli ve yer yer fırtına (5070 km/sa), Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (6090 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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