Erzincan'da 239 köy yolu kardan kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde kar nedeniyle 239 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hava hayatı olumsuz etkiledi. Erzincan´nın Erzurum, Sivas ve Gümüşhane ile bağlantısını sağlayan yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışıyla ildeki 239 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki 9 ekip, karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan kar yağışı kenti bir anda beyaza bürüdü. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2021-03-25 09:41:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.