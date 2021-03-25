Erzincan’da Mart karı, 239 köy yolu ulaşıma kapattı

Erzincan'da mart ayının 25’inde etkili olan kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü. Kar hayatı olumsuz yönde etkilerken 239 köyün merkezlerle olan karayolu ulaşımı kesildi.

Erzincan kent merkezinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Erzincan'ın Erzurum, Sivas ve Gümüşhane ile bağlantısı sağlayan karayollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı il genelinde 239 köy yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtı.

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 239 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan, il merkezinde 20, ilçelerden Çayırlı'da 40, İliç'te 25, Kemah'ta 15, Kemaliye'de 15, Otlukbeli'de 9, Refahiye'de 90, Tercan'da 15 ve Üzümlü'de 10 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karla mücadele çalışmalarını 9 ekip, 12 greyder, 10 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütüyor.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı olarak geçmesi, yağışların Iğdır’da yağmur, Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde ise kar şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgar güney ve güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman güney ve güneybatıdan Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde kısa süreli fırtına (4070 km/sa.) şeklinde esmesi bekleniyor.

“Çığ uyarısı”

Bölge genelinde dik ve eğilimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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