Kazada yaralanan ‘fakülteli’ tır sürücüsü hastanede hayata 1 hafta tutunabildi

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Erzincan’da 1 hafta önce meydana gelen trafik kazasında, beton blokun üzerine düştüğü tır içerisinde sıkışarak ağır yaralanan genç sürücü, hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Erzincan Sivas karayolu Sakaltutan Geçidinde geçtiğimiz 17 Mart günü meydana gelen trafik kazasında, kar ve tipinin etkili olduğu gece saatlerinde buzlanan yolun aynı noktasında yolcu otobüsü ve 3 tırın karıştığı 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.

İlk kazada, tırın üzerinden düşen beton blok karşı yönden seyreden 29 AY 787 plakalı tırın kabin kısmını ezdi. Tır içerisinde sıkışan Erzincan’ın sevilen simalarından ‘fakülteli’ lakaplı Taha Furkan Yılmaz (25), AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 haftadır Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören genç tır sürücüsü Taha Furkan Yılmaz, bugün hayatını kaybetti.

Yılmaz, Erzincan’da Terzibaba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan 17 Mart günü aynı noktada gelen ikinci kazada da yolcu otobüsüyle tır çarpışmış 3 kişi yaralanmıştı.

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