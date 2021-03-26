Covid19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan’da Altın Günü’ne yasak geldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan risk haritasında vakaların patladığı 5 ilden biri olan Erzincan’da, korona virüsle (covid19) mücadele kapsamında alınan tedbirler sürdürülüyor.

Tedbirler kapsamında bugün birçok apartmanın giriş kapısına mahalle muhtarlarının mührü basılı alınan tedbirlere ilişkin kararların yer aldığı kâğıtlar asıldı.

Kağıtta şu bilgilere yer verildi:

“23.03.2021 tarihinde valilik makamı ve ilgili daire müdürleriyle yapılan pandemi toplantısında alınacak önlemler aşağıdaki gibidir.

1 Komşularınızla pandemi süresinde misafirlik yapmayınız.

2 Özellikle kadınlar tarafından gün yapılması toplanılması yasaktır.

3 Komşularınızın misafir gitme, misafir etmemelerini aksi halde olası bir izalosyon ve covid19 olan bir kişi bile olsa apartman komple karantinaya alınacaktır.

Maske, mesafe, temizlik kuralları yanı sıra bu süreçte herkesin kurallara uymalarını rica eder hepinize sağlıklar dilerim”

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