Erzincan'da cuma namazı öncesi cemaate covid-19 tedbirleri anlatıldı

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, cuma namazı öncesi kürsüye çıkarak covid19 salgın hastalığına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Cuma namazı sonrasında ise Terzibaba Camii'nde oluşturulan aşı istasyonlarında 65 yaş üstü vatandaşlara covid19 aşısı yapıldı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler cuma namazı sonrası 65 yaşının üzerindeki vatandaşlara “Aşıla” sistemi üzerinden kontrollerin sağlanmasından sonra 1. ve 2. doz covid19 aşıları yapıldı.

Namaz öncesinde ise Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, covid19 salgın hastalığına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Erzincan İl Sağlık Müdürü Hirik, “Sizlerden ricam bu süreçte ev ziyaretleri, akraba ziyaretleri çok fazla yapmamanız, ev ortamında en yakınlarınızla bile mümkün olduğunca aramıza 1 buçuk metreden fazla sosyal mesafe koymanız, çalıştığınız ortamlarda ya da dışarıda kafe ve restoranlarda, yürüyüş yaparken sosyal mesafeye özen göstermeniz, mümkün olduğunca ellerinizi sık sık yıkamanız, ayrıca maskenizi ağzınızı ve burnunuzu tam içine alacak şekilde takmanızdır. Bu kurallara uymanız, hem kendinizi hem de çevrenizdeki insanları salgından koruyacağı gibi sevdiğimiz yakınlarımızın hasta olmasını engelleyecektir. İkincisi husus ise, hasta olduğumuz zaman eski sağlığımıza dönebilmemiz için tedavi olmaktır ki, biz buna tedavi edici hekimlik demekteyiz. Konuşmamın başında zikrettiğimiz, sağlığımızı korumaya yönelik hususları yerine getirmemize ve her türlü tedbir almamıza rağmen hastalık bizleri yakalayabilir. Bu süreçte pandemi ile mücadele kapsamında ilaç, maske, dezenfektan, aşı ve diğer her türlü ekipman temininde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yapılmış olan tüm hizmetler ücretsiz olarak en kısa sürede siz değerli vatandaşlarımıza ulaştırıldı. İlimizde yaklaşık 4 bin sağlık çalışanı ile özverili bir şekilde sizlere hizmet sunmaya devam etmekteyiz. Sahada, covid19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek biran önce tedavilerine başlanması ve hastalığı hafif atlatması için filyasyon ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevlerini layıkıyla ifa etmektedirler. Şuan itibari ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız il merkezimiz ve tüm ilçelerimizde bulunan hastanelerimiz ve aile hekimliklerimizde 182’yi arayarak randevu alıp aşı olabilmektedirler.

Aşı sırası gelmiş tüm vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmasını rica ediyorum. Çünkü aşı olursak hastalığa yakalanma ve hastalığı ağır atlatma riskimiz azalacaktır. Şu an için ilimizde 65 yaş ve üzeri 47 bin aşı yapılmış olup, hala 65 yaş üzeri aşı olmamış yaklaşık 10 bin kişi vardır. Amacımız en kısa sürede hedef nüfusumuzun tamamına ulaşıp aşılarını yapmaktır” dedi.

İl Müftü vekili Mehmet Susun ise cemaate seslenerek, pandemi sürecindeki uyulması gereken kuralları bir kez daha hatırlattı. Bu süreci birlik ve beraberlik ile atlatılacağını vurguladı.

Kılınan cuma namazı sonrası 65 yaş üstü vatandaşlara covid19 aşısı yapıldı. 2. doz covid19 aşısı olan Cemal Cembekli (69), “Çok güzel bir uygulama, ayağımıza kadar gelip aşı yapıyorlar, Allah razı olsun.” diye konuştu.

Öte yandan aşı olan vatandaşlar oluşturulan bekleme odasında 20 dakika bekledikten sonra evlerine gönderilirken, Terzibaba Camii'nde oluşturulan aşı alanlarında saat 17:00’a kadar aşı işlemi devam edeceği belirtildi.

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