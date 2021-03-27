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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da karayolları ekiplerinin yoğun kar mesaisi

İHA

Erzincan’da karayolları ekiplerinin yoğun kar mesaisi

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Erzincan Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi ve Pöske Dağında yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Seyir halinde olan bazı çekiciler zaman zaman yolda kalarak güçlükle ilerleye bildiler, kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolları ekipleri yoğun mesai yaptı.
Erzincan Sivas kara yolundaki Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde de kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için karayolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürüttü. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalıştılar.

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