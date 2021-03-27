Erzincan’da tapu işlemlerini kolaylaştıracak protokol imzalandı

Erzincan’da vatandaşların tapudaki işlemlerini kolaylaştıracak protokol imzalandı.

Erzincan Belediyesine borcu olmayan vatandaşlar, tapu işlemlerini yaparken belediyeden beyan değeri almadan Tapu Müdürlüğü'nde işlemlerini yapabilecek. Tapu Müdürlüğü ile sistemini entegre eden Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğü vatandaşlara tapuda kolaylık sağlıyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Tapu Müdürü Taci Sayın vatandaşların tapu işlemlerini kolaylaştıracak bir protokole imza attılar.

Erzincan Belediyesi ve Erzincan Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile il sınırları içinde bulunan taşınmazlara ait beyan değeri olan ve borcu bulunmayan vatandaşlar, belediyeye gitmeden Tapu Müdürlüğü’nde işlemlerini yapabilecek.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Günümüz teknoloji çağında zaman her birey için çok değerli. Bizde bunun bilincinde olarak, vatandaşlarımızın tapu işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde yapabilmeleri için Erzincan Tapu Müdürlüğümüzle bir protokol imzaladık. Böylece Erzincan Belediyesine borcu olmayan vatandaşlarımız işlemlerini belediyemize gelmeden tapuda halledebilecekler. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyor şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

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