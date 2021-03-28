‘Günaydın’ demek için girdiği pastanede az kalsın canından oluyordu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Günaydın’ demek için girdiği pastanede az kalsın canından oluyordu

İHA

‘Günaydın’ demek için girdiği pastanede az kalsın canından oluyordu

Erzincan kent merkezinde ‘günaydın’ demek için girdiği pastanede tanımadığı bıçaklı saldırganın saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Erzincan merkez Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, pastaneyi işyeri çalışanları sabah saatlerinde açtı. Bu sırada K.Ç., pastanenin önünden geçerken arkadaşı olan işyeri çalışanlarına ‘günaydın’, ‘hayırlı işler’ demek için içeri girdi.
Hemen ardından ise elinde bıçak bulunan E.Ş., içeri girdi. Saldırgan E.Ş., dün akşam pastanede tartıştığı çalışanı görmeyince pastanede bulunan B.G. ve K.Ç.’ye saldırdı.
Hiç tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan K.Ç., ağır yaralandı, saldırgan E.Ş., işyerinin camına da zarar vererek kaçtı.
Yaralı K.Ç., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından polisin başlattığı çalışmada saldırgan yakalandı, suç aleti bıçağı ise Barış Manço Parkına attığını belirtti.
Göz altına alınan E.Ş., gerekli tahkikatın yürütülmesi için Asayiş Şubeye götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da Covid-19 denetimi sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Erzincan'da Covid-19 denetimi sıklaştırıldı
Yeniden beyaz gelinliğini giyinen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerini cezbediyor
YEREL HABERLER Yeniden beyaz gelinliğini giyinen Girlevik Şelalesi ...
Erzincan’da tapu işlemlerini kolaylaştıracak protokol imzalandı
YEREL HABERLER Erzincan’da tapu işlemlerini kolaylaştıracak protokol ...
Erzincan’da karayolları ekiplerinin yoğun kar mesaisi
YEREL HABERLER Erzincan’da karayolları ekiplerinin yoğun kar mesaisi
Erzincan Sağlık Müdürü'nden camide koronavirüs uyarısı
YEREL HABERLER Erzincan Sağlık Müdürü'nden camide koronavirüs ...
Erzincan'da cuma namazı öncesi cemaate covid-19 tedbirleri anlatıldı
YEREL HABERLER Erzincan'da cuma namazı öncesi cemaate covid-19 ...
Altın Günü’ne yasak geldi
YEREL HABERLER Altın Günü’ne yasak geldi
Rektör Levent, YÖK Anadolu Projesi değerlendirme toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Levent, YÖK Anadolu Projesi değerlendirme ...
Erzincan’da kar ve tipiden 102 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Erzincan’da kar ve tipiden 102 köy yolu ulaşıma ...
Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: “Milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini tebrik ederim”
YEREL HABERLER Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: “Milletimizin ve tüm ...
Baro Başkanı Aktürk: “Milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini tebrik ediyor”
YEREL HABERLER Baro Başkanı Aktürk: “Milletimizin ve tüm İslam ...
Erzincan’da kuvvetli kar yağışı ve zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Erzincan’da kuvvetli kar yağışı ve zirai don uyarısı
Belediyeden karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Belediyeden karla mücadele çalışması