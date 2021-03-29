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Erzincan’da işyerine pompalı tüfekle baskın yapan şüpheli yakalandı

İHA

Erzincan’da işyerine pompalı tüfekle baskın yapan şüpheli yakalandı

Erzincan’da bir işyerine pompalı tüfekle baskın yapan şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olay, Erzincan merkez Gemi İşmerkezi içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, pompalı tüfekle daha önce tartıştığı esnafın işyerine baskın yapan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirildi. Pompalı tüfek ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.
Olayda herhangi yaralama veya işyerine yönelik ızrar meydana gelmediği belirtildi.

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