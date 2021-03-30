Meslekte 20 yılını dolduran avukatlara berat ve plaket verildi

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Erzincan’da avukatlık mesleğinde 20. yılını dolduranlara berat ve plaketleri takdim edildi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Mesleğimize verdikleri emekler ve hukukun üstünlüğü mücadelesine sağladığı katkılar nedeniyle; avukatlık mesleğinde 20. yılını dolduran Av. Abdulkadir Adaşıroğlu, Av. Çetin Fındıkoğlu, Av. Bayram Ertunç, Av. Mustafa Bayraktar, Av. Necla Akbulut Karakuş, Av. Mustafa Çağatay Çağan, Av. Fatih Alıcı, Av. İlhan Açıksöz, Av. Sevilay Şanlı Yalçın, Av. Elmas Tunçer ve Av. Bekir Şamil Potur’a berat ve plaketimizi takdim ettik. Kendilerine sağlıklı, mutlu ve nice güzel yıllar dileriz.” dedi.

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