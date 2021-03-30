Tercan’da Covid-19 denetimi

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Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ''Dinamik Denetim'' süreci çerçevesinde ilçe merkezinde gerçekleştirilen denetime katıldı.

Denetimde vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek taleplerini dinleyen Kaymakamı Musa Kazım Çelik, korona virüs (Covid19) salgını tedbirlerine uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

İlçe Emniyet Müdür vekili Gazi Gökbudak ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri denetimde Kaymakam Musa Kazım Çelik'e eşlik etti.

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