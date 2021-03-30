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Erzincan ve Iğdır için zirai don uyarısı Erzincan'da pazarcılar, ısınmak için tezgahlarında soba kurdu.

İHA

Erzincan ve Iğdır için zirai don uyarısı Erzincan'da pazarcılar, ısınmak için tezgahlarında soba kurdu.

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Meteorolojiden Erzincan ve Iğdır için zirai don uyarısında bulunuldu. Erzincan'da pazarcılar, ısınmak için tezgahlarında soba kurdu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görülecek. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

“Zirai don uyarısı”
Erzincan ve Iğdır çevrelerinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

“Erzincan’da pazarcılar soğuktan korunmak için soba kurdu”
Erzincan’da kurulan pazar yerinde soğuktan korunmak için kimi esnaf soba getirip kurdu, kimisi ise tezgahlarının arkasına ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
Soğukta ekmek kazanma mücadelesinin zor olduğunu ifade eden Ayhan Toprak, “Hava oldukça çok soğuk. Biz de üşüyoruz. Soğuk günlerde ateş yakmazsak ısınmanın yolunu bulamayıp hasta oluruz. Bu yüzden soba kurdum. Gelirken evden yakacak getirdim. Getirdiğim yakacakları yakarak ısınıyorum. Ne kadar soğuk da olsa ekmek parası için pazara tezgahımızı açmaya mecburuz" dedi.
(EFSAA)

“Erzincan’da pazarcılar soğuktan korunmak için soba kurdu”
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Erzincan’da soğuk havadan etkilenen bazı pazarcı esnafı, ısınmak için tezgahlarının yanına soba kurdu.
Soğuğun etkisini artırdığı son günlerde Erzincan’da kurulan pazar yerinde soğuktan korumak için kimi esnaf soba getirip kurdu, kimisi ise tezgahlarının arkasına ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
Soğukta ekmek kazanma mücadelesinin zor olduğunu ifade eden Ayhan Toprak, “Hava oldukça çok soğuk. Biz de üşüyoruz. Soğuk günlerde ateş yakmazsak ısınmanın yolunu bulamayıp hasta oluruz. Bu yüzden soba kurdum. Gelirken evden yakacak getirdim. Getirdiğim yakacakları yakarak ısınıyorum. Ne kadar soğukta olsa ekmek parası için pazara tezgahımızı açmaya mecburuz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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