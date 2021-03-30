Vali Makas: “Analitik düşünebilen genç nesillerin yetişmesi, okumaya, anlamaya ve sentez yapmaya bağlıdır”

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kütüphaneler Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, “Analitik düşünebilen genç nesillerin yetişmesi, okumaya, anlamaya ve sentez yapmaya bağlıdır” dedi.

Vali Makas, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Kitap, kütüphane ve okuma kültürü konularında toplumsal farkındalığın yükseltilmesi amacıyla ülkemizde her yıl mart ayının son haftası 'Kütüphaneler Haftası' olarak kutlanmaktadır.

Bilginin en uzun süreli sembolü ve temsilcisi olan kütüphaneler; yaşam boyu öğrenme, bağımsız karar verebilme ve kültürel gelişimin gerçekleşmesini sağlamada toplumlar için başlıca kuruluşlar olmuştur.

Bu bilinç üzerine, üretilen bilgi kaynaklarının korunmasında ve hizmete sunulmasında milletimize büyük katkılar sunan kütüphanelerimiz, bilginin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında etkin rol üstlenmiştir. İnternet üzerinden bilgi edinme, her bilgiyi doğru kabul etme yanılgısından kurtulmamız gerekiyor. Kaynağını bilmediğimiz, doğruluğunu teyit etmediğimiz bilgilerin temel kaynağının kütüphanelerde olduğunu unutmamalıyız.

Milli, manevi ve ahlaki değerleri yüksek, kendine güvenen, analitik düşünebilen genç nesillerin yetişmesi, okumaya, anlamaya ve sentez yapmaya bağlıdır. Geçmişten bu güne bilgiye ulaşmanın en doğru adresi olan kütüphanelerimizin çağın gereksinimleri doğrultusunda kendini yenilemesi, insanımıza daha etkin bir hizmet sunması için devletimiz ve kurumlarımız titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kütüphaneler Haftası’nda yapılacak etkinliklerin hedeflerimize ulaşma noktasında ufuk açıcı olmasını temenni ediyorum. Tüm halkımızın Kütüphaneler Haftasını kutluyor, kütüphanelerimizde görevli tüm çalışanlarımıza başarılar diliyorum.”

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