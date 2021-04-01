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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Makas, Üzümlü’de incelemelerde bulundu

İHA

Vali Makas, Üzümlü’de incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Üzümlü ilçesini ziyaret etti.
İlk olarak Üzümlü Kaymakamlığı ve Üzümlü Belediyesine giden Vali Makas, ilçe Kaymakamı Enver Yılmaz, ilçe Belediye Başkanı Ahmet Sazlı ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.
Yapılan ziyaretlerde kaymakamlık ve belediye makamlarında ilçedeki son durum hakkında ilçe Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'dan bilgi alan Vali Makas, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Makas'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Sazlı teşekkürlerini ilettiler.
Buradaki ziyaretin ardından Üzümlü ilçe esnafını gezen Vali Makas, faaliyet gösteren esnafın işleri hakkında bilgi alarak, istek ve taleplerini dinledi.
Valiyi işyerlerinde görmekten mutluluk duyduklarını belirten ilçe esnafı ise teşekkürlerini ilettiler.
Ardından ilçe ekonomisine katkı sunması maksadıyla tarımsal üretime kazandırılması planlanan bölgede incelemede bulunan Vali Makas, yürütülen çalışmalara ilişkin İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz’dan bilgi aldı.

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